Informe: Crecen temores por antisemitismo en Estados Unidos

ARCHIVO - Gente asiste a un acto "en solidaridad con el pueblo judío", Washington, 11 de julio de 2021, auspiciado por Alliance for Israel, Anti-Defamation League, American Jewish Committee, B'nai B'rith International y otras organizaciones. El American Jewish Committee emitió un informe el martes 13 de febrero de 2024, según el cual casi dos de cada tres judíos estadounidenses se sienten menos seguros en Estados Unidos que hace un año. Se basa en una encuesta realizada poco antes del inicio de la guerra entre Israel y Hamás. (AP Foto/Susan Walsh, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.