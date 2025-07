Incendios forestales obligan a evacuaciones en dos parques nacionales del oeste de EEUU

El Parque Nacional Black Canyon of the Gunnison, ubicado a unos 418 kilómetros (260 millas) al suroeste de Denver, cerró el jueves por la mañana después de que la caída de un rayo provocó incendios en ambos extremos del cañón, informó el parque. El incendio forestal en el borde sur ha consumido 6,5 kilómetros cuadrados (2,5 millas cuadradas), y su perímetro no ha sido contenido.