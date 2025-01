Incendios arrasan escuelas en Los Ángeles y destruyen santuarios educativos al aire libre

Ceiba aprendió a pedirles permiso a las plantas antes de tomar muestras para pegar en su diario sobre la naturaleza. En una ocasión, su grupo descubrió un camino oculto que iba a dar a la parte de atrás de una cascada. Ceiba no dejó de hablar de ello durante días.

Para padres como Contreras, los incendios forestales han sido devastadores no sólo por la pérdida de vidas y miles de hogares. Están de luto por áreas naturales y educativas que servían de santuarios y espacios de aprendizaje para las familias locales, especialmente en los años desde la pandemia. Los incendios han arrasado con áreas naturales que servían para todo tipo de entornos educativos: escuelas públicas y privadas, jardines de infantes basados en la naturaleza, grupos de educación en casa, campamentos de verano y más.

“Es acerca de mucho más que lo que ella ha estado aprendiendo”, dijo Contreras. “Puedo hablar con absoluta certeza de que me afectó totalmente, a nivel personal”.

“La comunidad ha sido devastada por el fuego”, declaró Ordeñana, gerente sénior de ciencia comunitaria en el Museo de Historia Natural. “Ha sido un reto compartir cautelosamente esa noticia con mis hijos y ayudarlos a trabajar sus emociones. Muchos de sus amigos perdieron sus hogares. Y no sabemos el impacto sobre el personal escolar, como sus maestros, pero muchos de ellos también viven en esa área y han perdido sus hogares”.

Algunas áreas no afectadas por el fuego eran inaccesibles debido a la mala calidad del aire. Griffith Park, donde se encuentra el cartel de Hollywood, no había sido afectado para el final de la semana, pero no está claro cuándo la calidad del aire allí será lo suficientemente buena para poder reanudar los programas al aire libre, señaló Ordeñana, quien fue el primero en fotografíar a un puma —ya fallecido— en la zona cercana, el cual ganó fama bajo el nombre de P-22.

Ordeñana indicó que su familia pudo contactar a algunas otras familias de la Escuela Chárter Odyssey para comer pizza y jugar en interiores, pero no está seguro de cómo serán los días para ellos, pues el cierre de escuelas ya ha sido extendido hasta la próxima semana.

Todas las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande de la nación, cerraron el viernes debido al humo pesado y ceniza que pendía sobre la ciudad. Las clases no se reanudarán hasta que las condiciones mejoren, indicaron funcionarios. El Distrito Escolar Unificado de Pasadena también cerró escuelas, y varios de sus campus sufrieron daños, incluida la Escuela Secundaria Eliot Arts Magnet.

El Departamento de Educación de California emitió un comunicado el miércoles en el que dijo que 335 escuelas de los condados Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, Ventura y San Diego estaban cerradas. No estaba claro cuántas estarían cerradas el lunes.

Durante la pandemia, Contreras sentía como si estuviera atrapada en una pantalla. Dedicó gran parte de su energía a trabajar, escribir y organizar, pero la educación al aire libre de su hija le ayudó a entender mejor el valor de alejarse de la rutina.

Contreras confía en que los programas al aire libre volverán, aunque no está claro cuándo será seguro para las personas caminar por áreas como Eaton Canyon.

“El centro de naturaleza ha desaparecido”, lamentó el jueves Richard Smart, superintendente del Área Natural de Eaton Canyon en Pasadena. “Las flores silvestres, los arbustos han desaparecido”. En el parque se llevaban a cabo docenas de excursiones escolares al año, y Smart calcula que más de mil estudiantes lo visitaban anualmente.

“A los maestros les gustaba porque también era gratuito, era local, estaba cerca. Y era un lugar para ver la naturaleza, naturaleza silvestre pero también en un ambiente amigable y seguro”, recordó.

Sólo quedaron en pie unas pocas paredes exteriores del Centro de Naturaleza de Eaton Canyon, señaló.

“Para muchos de los distritos escolares locales, realmente estábamos en su patio trasero, y ahora no podrán usarlo en el futuro previsible”, agregó. “El parque es un punto de referencia para la gente de la comunidad, y perder eso es simplemente... devastador ni siquiera es la palabra correcta. Se siente indescriptible”.

Probablemente muchos padres y maestros se preguntan qué hacer y a dónde llevar a sus hijos mientras los incendios continúan ardiendo en Los Ángeles, dijo Lila Higgins, gerente sénior de ciencia comunitaria en el Museo de Historia Natural y autora de “Wild L.A.”, una guía para realizar excursiones y observar la naturaleza.

Puede ser sanador conectar con la tierra después de un desastre como los incendios, observó Higgins.

“Aprendiendo de nuestros socios indígenas, los cuidadores originales y continuos de Los Ángeles, es imperativo que sigamos su liderazgo en la recuperación de incendios”, agregó.

Higgins, guía certificada de terapia forestal, dice que el tiempo que las personas pasan en la naturaleza baja las frecuencias cardíacas, reduce la presión arterial y ayuda a los niños que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad a sentirse más tranquilos y relajados.

“Para el desarrollo cognitivo de los niños, el tiempo en la naturaleza y el tiempo dedicado a conectar con la naturaleza es tan importante”, señaló Higgins. Los espacios al aire libre también pueden ayudar a los niños a aprender a desarrollar relaciones a través de conexiones con animales, entender la orientación en el espacio al seguir senderos y leer mapas, y entender los impactos humanos sobre la vida silvestre.

Greg Pauly, coautor de “Wild L.A.” y director del Centro Urbano de Investigación de la Naturaleza en el museo, dijo que tenía esperanza de que áreas naturales como Eaton Canyon continuarían siendo lugares para interactuar con la naturaleza y una vez más dar la bienvenida a excursiones escolares. “Pero ciertamente va a pasar un tiempo antes de que eso suceda”.

“Esta es la realidad del sur de California moderno”, apuntó. “El fuego modifica el paisaje y la vida de las personas con una frecuencia impactante”.

___

Mumphrey reportó desde Phoenix y Lurye desde Nueva Orleans.

___

La cobertura educativa de The Associated Press recibe apoyo financiero de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press