Incendio en el sur de California obliga a 4.000 personas a dejar sus casas

Francis Lopez echa agua sobre las llamas del incendio Highlands Aguanga, California. 30 de octubre de 2023. Un incendio forestal alimentado por los vientos de Santa Ana arrasó el lunes una zona rural al sureste de Los Ángeles y obligó a 4.000 personas a abandonar sus hogares, según las autoridades. (AP Foto/Ethan Swope)