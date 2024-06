Incendio al norte de Los Ángeles provoca el desalojo de 1.200 personas

Bomberos trabajan para sofocar las llamas en un incendio en Gorman, California, el 15 de junio de 2024, (AP Foto/Marcio José Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bomberos tratan de frenar el avance de un incendio forestal en Gorman, California, el 16 de junio de 2024. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las llamas de un incendio forestal se acercan a unas estructuras, el 15 de junio de 2024, en Gorman, California. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved