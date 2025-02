Iglesias evangélicas latinas temen posible aplicación de leyes migratorias en centros de culto

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“El mensaje parece ser que cualquier indocumentado es un criminal”, agregó. “La mayoría de los evangélicos latinos votaron por los republicanos y tienen opiniones conservadoras en temas como el aborto. Queremos pedirle al presidente que reconsidere, porque estas acciones provocan dolor y trauma a muchas familias dentro y fuera de nuestras iglesias. Su sufrimiento es enorme, y la Iglesia sufre con ellos”.

Quiles informó que su organización cabildeará con legisladores en Washington y Florida para que restablezcan las leyes que protegían espacios sensibles como las casas de culto.

“Nuestro enfoque principal es la unidad de las familias y los muchos niños que se verán afectados o se quedarán sin sus padres”, dijo.

El pastor Samuel Rodríguez, presidente de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, quien asesoró al presidente Trump sobre inmigración en su primer mandato, dijo que “los que saben” le han asegurado en múltiples ocasiones que las casas de culto no tienen nada que temer.

“No debería haber angustia en lo que respecta a las iglesias porque nadie va a entrar a una iglesia, con o sin armas en mano”, apuntó. “Eso nunca va a suceder”.

No obstante, Rodríguez dijo que los agentes podrían vigilar una iglesia si sospechan que alguien involucrado en una actividad criminal busca refugio allí. Y añadió que quienes están en el país ilegalmente —incluso si han vivido en Estados Unidos durante décadas— podrían ser deportados si viven con alguien que está en el país ilegalmente y ha cometido un delito o si son cercanos a esa persona.

La Asociación Nacional de Evangélicos, que dice representar a 40 congregaciones y servir a millones de personas, expresó su consternación por la orden ejecutiva.

“El retiro de la guía que protege a los lugares de culto, las escuelas y los centros de salud contra la aplicación de la ley de inmigración es preocupante”, dijo el 22 de enero, y afirmó que la medida ha disuadido a algunas personas de asistir a la iglesia.

Los pastores que ven el impacto de estas órdenes sobre el terreno están de acuerdo.

El reverendo Esteban Rodriguez, director del Centro Cristiano El Pan de Vida, una congregación de tamaño mediano de la Iglesia de Dios de la Profecía, en Kissimmee, Florida, opinó que las iglesias evangélicas latinas “son como una gran familia conformada por familias”. En su comunidad, quienes están aquí sin autorización legal han tenido miedo incluso de ir a trabajar, a la iglesia y a los bancos de alimentos para satisfacer sus necesidades básicas, reportó.

Rodriguez agregó que ayuda a algunos feligreses con cartas de referencia para sus solicitudes de inmigración y que habla con abogados para ver cómo la iglesia puede ayudar de manera proactiva.

El reverendo Rubén Ortiz, coordinador latino de campo de la Congregación Bautista Cooperativa, dice que a las iglesias latinas les ha tomado décadas y muchos recursos crear estos espacios sagrados sin depender de la asistencia del gobierno. Ortiz manifestó que se sintió angustiado tras enterarse de un incidente fuera de una iglesia del área de Atlanta, donde una persona fue arrestada cuando se celebraba un servicio en el interior.

La Biblia establece claramente que una iglesia es un lugar de refugio y estas leyes desafían esa creencia sagrada, recalcó Ortiz.

“Recibimos llamadas de miembros que dicen no sentirse seguros en nuestras iglesias”, dijo. “Responderemos brindando refugio. Acogeremos a todos, independientemente de su estatus migratorio. Todos pueden y deben encontrar refugio en nuestras iglesias”.

Thomas A. Saenz, presidente y asesor general del Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicoestadounidense, dijo que no cree que las autoridades de inmigración realicen redadas en las iglesias, pues violarían las libertades de reunión y de culto, establecidas en la Constitución.

“Lo que podrían hacer y han hecho es identificar a un individuo específico que podría asistir a la iglesia”, agregó. “Esperaría más de eso”.

La ley es ambigua en cuanto a si las iglesias pueden albergar legalmente a quienes están en el país sin autorización como parte de su fe, pero existen argumentos sólidos a favor, dijo Saenz.

“La gente debe saber que tiene derechos que los protegen, y que tienen aliados dentro y fuera de la iglesia que expresarán su indignación si se violan sus derechos constitucionales”, subrayó.

Los evangélicos latinos están en una posición única porque están influenciados por la teología de las iglesias evangélicas blancas de tendencia derechista, cuyos pastores y líderes son también las voces más fuertes contra la inmigración, expuso Lloyd Barba, profesor adjunto de religión en el Amherst College en Massachusetts, que estudia la inmigración latina y la religión.

Barba añadió que la comunidad evangélica latina comprende muchas iglesias independientes y organizaciones diversas que carecen de una enseñanza central unificada sobre la inmigración, a diferencia de las denominaciones principales como la Iglesia Metodista Unida o la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos.

“Incluso la Iglesia Católica tiene una doctrina sólida y una enseñanza social sobre la inmigración”, apuntó. “Sin eso, tendemos a encontrar un poco más de reticencia o incertidumbre sobre si los pastores latinos deberían participar en este tipo de resistencia sagrada”.

El obispo Abner Adorno, de las Asambleas de Dios del Distrito Multicultural de Florida, explicó que se apoya en la Biblia, donde la enseñanza sobre la inmigración es clarísima, afirma. Señala Deuteronomio 10:19, que dice: “Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto”.

“Este versículo describe un fundamento judeocristiano de preocupación por los inmigrantes y los refugiados”, agregó. “Si bien la preocupación del gobierno debe ser la aplicación de la ley, el papel de la Iglesia debe ser la compasión”.

