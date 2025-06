ICE usa contratos sin licitación, que benefician a grandes firmas, para obtener camas para detención

Un juez paralizó el miércoles 4 de junio de 2025 el proceso para que CoreCivic albergara a migrantes que enfrentan una posible deportación en un centro cerrado que la operadora privada de prisiones ahora llama Midwest Regional Reception Center, en Leavenworth, Kansas, en la imagen el lunes 3 de marzo de 2025, a menos que consiga un permiso de las autoridades municipales. (AP Foto/Nick Ingram) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.