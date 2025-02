Hombre se declarará culpable de dispararle al joven negro Ralph Yarl, dicen dos fuentes a AP

Los fiscales indicaron el jueves que Lester comparecería en la corte al día siguiente, pero no explicaron la razón ni proporcionaron detalles adicionales. Dos personas familiarizadas con el caso que solicitaron guardar el anonimato para hablar antes de la audiencia del viernes le dijeron a la AP que Lester se declarará culpable. Una de esas personas indicó que se declarará culpable de un cargo menor de agresión en segundo grado.

El abogado de Lester, Steve Salmon, ha argumentado desde hace tiempo que Lester actuó en defensa propia y que estaba aterrorizado por el extraño que tocó a su puerta mientras se acomodaba en la cama para dormir. No respondió de momento a un mensaje telefónico de The Associated Press el jueves.