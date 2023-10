Hombre es arrestado tras entrar dos veces en la casa de Robert F. Kennedy Jr. en Los Ángeles

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. habla durante un acto de campaña en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts del condado de Miami-Dade, el jueves 12 de octubre de 2023, en Miami, Florida. (AP Foto/Wilfredo Lee ) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La protección de los candidatos presidenciales no depende del Servicio Secreto de Estados Unidos, sino que la determina el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) en consulta con un comité del Congreso. Aunque los principales candidatos a la presidencia o la vicepresidencia pueden obtener protección del Servicio Secreto, la gran mayoría de los candidatos a las primarias no la obtienen.

El equipo de campaña dijo que envió una nueva solicitud de protección al DHS el miércoles, su tercera solicitud formal hasta la fecha. El DHS no respondió inmediatamente a un correo electrónico que The Associated Press envío el jueves solicitándole comentarios.

Un funcionario policial dijo el jueves que el Servicio Secreto no vigila a las personas que no está protegiendo activamente, como Kennedy. Cuando llega una solicitud de protección, dijo el funcionario, el servicio hace una evaluación, pero deja de monitorear cuando se ha completado. El funcionario, que no estaba autorizado a discutir la situación públicamente y habló con la AP bajo condición de anonimato, dijo que Kennedy no estaba siendo evaluado en el momento de los incidentes del miércoles.

____

Rhonda Shafner, investigadora de The Associated Press, contribuyó a este despacho.

____

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

FUENTE: Associated Press