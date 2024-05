Hombre encarcelado injustamente por más de tres décadas recibirá más de 3 mdd en Maryland

ARCHIVO - El gobernador de Maryland Wes Moore, centro; el tesorero Dereck Davis, izquierda, y el contralor Brooke Lierman, derecha, que componen el Consejo de Obras Públicas, en una imagen del 8 de noviembre de 2023, en Annapolis, Maryland. (AP Foto/Brian Witte, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved