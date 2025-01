Hombre admite ser autor de ojos saltones en arte público de Oregon

ARCHIVO - Esta imagen facilitada por la ciudad de Bend, Oregón, muestra un par de ojos saltones colocados en una escultura de arte público en Bend. (City of Bend, Oregon, via AP, archivo)

“Es un espacio para mí para lidiar con cosas bastante pesadas”, le dijo a The Associated Press, señalando que muchas de las víctimas de trata con las que ha trabajado han pasado por “traumas inimaginables”.

Las publicaciones en redes sociales provocaron una cascada de comentarios, y muchos usuarios dijeron que les gustaban los ojos saltones y que la ciudad no debería gastar tiempo y dinero en quitarlos. La publicación y sus comentarios fueron cubiertos por medios de comunicación, e incluso aparecieron en un segmento del programa “The Late Show with Stephen Colbert” de CBS.

Keith dijo que no esperaba que sus travesuras recibieran tanta atención y que fue a las oficinas de la ciudad para ofrecer pagar por cualquier daño. La ciudad no respondió el viernes a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

La directora de comunicaciones de Bend, Rene Mitchell, le dijo a The Associated Press el mes pasado que la ciudad lamentaba que su publicación hubiera sido malinterpretada. Dijo que no había intención de ser “severos” y que las publicaciones tenían como objetivo concienciar sobre el daño que los adhesivos pueden hacer a la colección de arte público de la ciudad. La ciudad había comenzado a tratar algunas de las piezas de arte, dijo, que están hechas de diferentes tipos de metal, como bronce y acero.