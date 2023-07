Hill Harper, actor de “CSI: NY”, se postula al Senado de EEUU

Harper es el sexto candidato demócrata en entrar a la contienda por el escaño de la senadora demócrata Debbie Stabenow, quien anunció en enero que no buscará un quinto periodo en el cargo en las elecciones de 2024 representando al estado políticamente oscilante.

En una entrevista con The Associated Press antes de su anuncio, Harper se describió como dueño de una pequeña empresa, miembro del sindicato y activista. Dijo que no ser un “político de carrera” será una ventaja en el Congreso y que planea realizar una campaña “impulsada por la gente y para la gente”.