Hieren en prisión a policía condenado por asesinato de George Floyd

Una persona familiarizada con la cuestión comentó a The Associated Press el viernes que Chauvin fue apuñalado por otro recluso en la Institución Penitenciaria Federal de Tucson, una prisión de mediana seguridad que ha estado plagada de fallas de seguridad y escasez de personal. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente el incidente.