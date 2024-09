Helene se debilita a tormenta tropical a su paso por Georgia

Vera Kelly, de Tallahassee, tumbada en un catre tras ser desalojada a un refugio para huracanes con sus nietos y bisnietos, en la escuela de Fairview, antes de la llegada del huracán Helene, en el condado de Leon, Florida, el 26 de septiembre de 2024. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.