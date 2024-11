Harris y Trump hacen su última promoción electoral en el mismo rincón de Pensilvania

Esta combinación de fotos muestra al candidato presidencial republicano Donald Trump, a la izquierda, en un evento de campaña en Mint Hill, Carolina del Norte el 25 de septiembre del 2024, y a la derecha, la vicepresidenta Kamala Harris en un evento de campaña en Atlanta el 19 de octubre del 2024. (AP foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.