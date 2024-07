Harris se enfoca en su historia personal en su discurso ante votantes negros y asiáticos

La vicepresidenta Kamala Harris habla en la convención anual de la sororidad Alpha Kappa Alpha durante la 71ra Bienal Boule en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison, el miércoles 10 de julio de 2024, en Dallas. Harris ha sido miembro de la sororidad desde que ingresó cuando estudiaba en la Universidad Howard. (AP Foto/LM Otero) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.