Graban en video dramático rescate de perro de río helado en Vermont

El hijo de MacRitchie fue el primero en ver al perro cuando pasaban por el autoservicio de un Dunkin’ cercano. Cuando llegaron a la orilla del río Winooski, el padre de dos hijos sintió que no tenía otra opción que salvar al can.

“La única verdadera preocupación que tenía sobre ello no era entrar en el agua fría. Era la profundidad. No sabía si tenía 20 pies de profundidad o solo dos”, dijo MacRitchie. “Cuando rompí el hielo y me puse de pie y el agua me llegaba a la cintura, en realidad me sentí aliviado por eso. En mi mente, durante ese momento, pensé, ‘OK, esto no es tan malo. Sí, está frío, pero siento que es una situación muy manejable’”.