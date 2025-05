Gobernador de California propone pausar expansión de atención médica a inmigrantes de bajos ingresos

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El gobernador de California Gavin Newsom en conferencia de prensa en Ceres, California el 16 de abril del 2025. (AP foto/Noah Berger)

En marzo, Newsom sugirió a los periodistas que no estaba considerando revertir los beneficios de salud para las personas de bajos ingresos que viven en el país ilegalmente, ya que el estado estaba lidiando con un déficit de Medicaid de 6.200 millones de dólares. También defendió repetidamente la expansión, diciendo que ahorra dinero al estado a largo plazo. El programa está financiado por el estado y no utiliza fondos federales.

Bajo el plan, los cambios no afectarán a los niños. Según el plan de Newsom, los adultos de bajos ingresos sin estatus legal ya no serán elegibles para solicitar Medi-Cal, el programa de Medicaid del estado, a partir de 2026. Aquellos que ya están inscritos no serán eliminados de sus planes debido a la congelación de inscripciones, y los cambios no afectarán a los niños. La oficina de Newsom no dijo cuánto tiempo durará la congelación.