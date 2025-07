Gigantescos trols hechos de basura intentan salvar a los humanos de sí mismos

Una escultura de un trol gigante creado por el artista danés del reciclaje Thomas Dambo y su equipo, dentro de una instalación de seis esculturas llamada "Los trols salvan a los humanos", en la finca histórica Filoli, el sábado 5 de julio de 2025 en Woodside, California. (AP Foto/Terry Chea) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

