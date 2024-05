“Furiosa” ocupó el primer lugar en cines el fin de semana largo en EEUU

© 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a Anya Taylor-Joy en una escena de "Furiosa: A Mad Max Saga". (Warner Bros. Pictures vía AP) © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

2. “The Garfield Movie”, 24,8 millones

3. “IF”, 16,1 millones

4. “Kingdom of the Planet of the Apes”, 13,4 millones

5. “The Fall Guy”, 5,9 millones

6. “The Strangers: Chapter 1”, 5,6 millones

7. “Sight”, 2,7 millones

8. “Challengers”, 1,4 millones

9. “Babes”, 1,1 millones

10. “Back to Black”, 1,1 millones de dólares

FUENTE: Associated Press