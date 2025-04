Fundación premia con $50 millones a empresa que ayuda a reducir el dióxido de carbono

A la izquierda, Shantanu Agarwal, fundador y director general de Mati Carbon, y el director científico de la empresa, Jake Jordan, visitan la Bolsa de Valores de Nueva York, el martes 22 de abril de 2025. Mati Carbon ganó el premio XPRIZE Carbon Removal para ayudar a extraer dióxido de carbono del medio ambiente. (AP Foto/Richard Drew) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.