Funcionarios rusos informan de cinco drones derribados, incluido uno que se dirigía a Moscú

Soldados ucranianos trasladan a una mujer herida a una ambulancia tras un ataque ruso sobre el mercado de comida en el centro urbano de Kostiantynivka, Ucrania, el miércoles 6 de septiembre de 2023. Docenas de personas murieron y otras docenas resultaron heridas el miércoles cuando los proyectiles rusos golpearon un mercado en la ciudad en el este de Ucrania, según autoridades. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved