Funcionaria de Florida: Migrantes viajaron a California por voluntad propia

The Sacramento Bee / Renée C. Byer

El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, habla en conferencia de prensa el martes 6 de junio de 2023 sobre la llegada en avión de unas tres docenas de migrantes a Sacramento en los últimos cuatro días. (Renée C. Byer/The Sacramento Bee vía AP) The Sacramento Bee / Renée C. Byer