Fuertes vientos y terreno difícil dificultan combate a gran incendio en Los Ángeles

Bomberos tratan de frenar el avance de un incendio forestal en Gorman, California, el 16 de junio de 2024. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bomberos trabajan para sofocar las llamas de un incendio en Gorman, California, el 15 de junio de 2024. (AP Foto/Marcio José Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las llamas de un incendio forestal se acercan a unas estructuras, el 15 de junio de 2024, en Gorman, California. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved