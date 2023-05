Fotos sobre Ucrania que valieron a la AP un premio Pulitzer

Trabajadores ucranianos de emergencia y agentes de policía evacuan a Iryna Kalinina, una mujer embarazada de 32 años, de un hospital de maternidad que fue impactado durante un ataque aéreo ruso, en Mariúpol, Ucrania, el 9 de marzo de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) The Associated Press

Una mujer camina en medio de tanques rusos destruidos, el 3 de abril de 2022, en Bucha, a las afueras de Kiev, Ucrania. La fotografía es parte de una serie de imágenes de los fotógrafos de The Associated Press que recibió el premio Pulitzer 2023 por fotografía de noticias de última Hora. (AP Foto/Rodrigo Abd) The Associated Press

Un grupo de personas se aglomera debajo de un puente destruido en su intento por huir cruzando el río Irpin, en las afueras de Kiev, Ucrania, el 5 de marzo de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) The Associated Press

Una residente herida después de un ataque ruso yace dentro de una ambulancia antes de ser trasladada a un hospital, el 24 de noviembre de 2022, en Jersón, Ucrania. Esta fotografía fue parte de una serie de imágenes de los fotógrafos de The Associated Press que fue galardonada con el premio Pulitzer 2023 por fotografía de noticias de última hora. (AP Foto/Bernat Armangue) The Associated Press

Un hombre corre con artículos recuperados de una tienda en llamas luego de un ataque ruso, el 25 de marzo de 2022, en Járkiv, Ucrania. Esta fotografía fue parte de una serie de imágenes de los fotógrafos de The Associated Press que fue galardonada con el premio Pulitzer 2023 por fotografía de noticias de última hora. (AP Foto/Felipe Dana) The Associated Press

Natali Sevriukova llora frente a su edificio de apartamentos destruido en un ataque con cohetes en Kiev, Ucrania, el 25 de febrero de 2022. La imagen fue parte de una serie de imágenes de fotógrafos de The Associated Press que recibió el Premio Pulitzer 2023 por fotografía de noticias de última hora. (Foto AP/Emilio Morenatti) The Associated Press

Un edificio de apartamentos es impactado durante un ataque de un tanque de guerra ruso en Mariúpol, Ucrania, el 11 de marzo 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) The Associated Press

Anastasia Ohrimenko, 26, es consolada por familiares y amigos mientras llora junto al féretro con los restos de su esposo, Yury Styglyuk, un soldado ucraniano que murió en combate el 24 de agosto en Marynka, Donetsk, durante su funeral, el 31 de agosto de 2022, en Bucha, Ucrania. Esta fotografía fue parte de una serie de imágenes de los fotógrafos de The Associated Press que fue galardonada con el premio Pulitzer 2023 por fotografía de noticias de última hora. (AP Foto/Emilio Morenatti) The Associated Press

Cuerpos colocados dentro de una fosa común, el 9 de marzo de 2022, a las afueras de Mariúpol, Ucrania. Esta fotografía fue parte de una serie de imágenes de los fotógrafos de The Associated Press que fue galardonada con el premio Pulitzer 2023 por fotografía de noticias de última hora. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) The Associated Press

Un perro permanece al lado del cadáver de una anciana en su casa en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el 5 de abril de 2022. (AP Foto/Felipe Dana) The Associated Press

Personal médico trata infructuosamente de salvar la vida de Kirill, de 18 meses de edad e hijo de Marina Yatsko, quien murió durante un ataque ruso, en un hospital en Mariúpol, Ucrania, el 4 de marzo de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) The Associated Press

Cadáveres de hombres, algunos con las manos atadas por la espalda, yacen en Bucha, Ucrania, el 3 de abril de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda) The Associated Press

Nadiya Trubchaninova, de 70 años, llora arrodillada al lado del féretro con los restos de su hijo de 48 años, durante su funeral en el cementerio de Mykulychi, en las afueras de Kiev, Ucrania, el 16 de abril de 2022. (AP Foto/Rodrigo Abd) The Associated Press

El cuerpo de un hombre no identificado con uniforme militar yace sobre una barricada cerca de un poblado recuperado por las fuerzas ucranianas, el 1 de mayo de 2022, a las afueras de Járkiv, Ucrania. (AP Foto/Felipe Dana) The Associated Press