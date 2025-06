Una explosión en Tel Aviv, Israel, el viernes 13 de junio de 2025, durante un ataque con misiles. (AP Foto/Tomer Neuberg) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro dispara misiles para interceptar proyectiles sobre Tel Aviv, Israel, el viernes 13 de junio de 2025. (AP Foto/Tomer Neuberg) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Personas observan estelas sobre Jerusalén durante un ataque con misiles, el viernes 13 de junio de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press All rights reserved

Misiles iluminan el cielo nocturno de Jerusalén durante un ataque iraní el viernes 13 de junio de 2025. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Humo tras un ataque con misiles en Tel Aviv, Israel, el viernes 13 de junio de 2025. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Estelas sobre Jerusalén durante un ataque con misiles el viernes 13 de junio de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press All rights reserved

Misiles del sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro en camino a interceptar proyectiles sobre Tel Aviv, Israel, el viernes 13 de junio de 2025. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.