Fotos de las inundaciones en la región de Hill Country, en Texas

Personas inspeccionan los daños causados por el desbordamiento del río Guadalupe en Kerrville, Texas, el viernes 4 de julio de 2025. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un medidor de inundaciones marca la altura del agua que fluye sobre un camino que conecta granjas con mercados cerca de Kerrville, Texas, el viernes 4 de julio de 2025. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Dos empleadas del HTR RV Park, que deseaban permanecer en el anonimato, observan la zona donde decenas de remolques fueron arrastrados por la crecida del río Guadalupe en Ingram, Texas, el jueves 4 de julio de 2025. (Michel Fortier/The San Antonio Express-News vía AP)

Socorristas despliegan botes a lo largo del río Guadalupe tras las mortíferas inundaciones del viernes 4 de julio de 2025 en Kerrville, Texas. (Christopher Lee/The San Antonio Express-News vía AP) © Christopher Lee / Staff Photographer

Socorristas revisan las orillas del río Guadalupe en busca de personas arrastradas por las inundaciones en Ingram, Texas, el jueves 4 de julio de 2025. (Michel Fortier/The San Antonio Express-News vía AP)

Un hombre evalúa los daños causados por la crecida del río Guadalupe en Kerrville, Texas, el viernes 4 de julio de 2025. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Miembros del Grupo de Trabajo 1 despliegan botes a lo largo del río Guadalupe tras las destructivas inundaciones que azotaron Kerrville el viernes 4 de julio de 2025. (Christopher Lee/The San Antonio Express-News vía AP) © Christopher Lee / Staff Photographer

Patricio Levesange, a la izquierda, su nieto, Benjamin Levesange, de 10 años, en el centro, y un socorrista del Departamento de Bomberos de Kerrville buscan en las orillas del río Guadalupe a personas arrastradas por las inundaciones el viernes 4 de julio de 2025, en Ingram, Texas. (Michel Fortier/The San Antonio Express-News vía AP)

Escombros dejados por el río Guadalupe en Kerrville, Texas, el viernes 4 de julio de 2025. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) realiza búsquedas a lo largo del río Guadalupe tras las inundaciones que azotaron Kerrville el viernes 4 de julio de 2025. (Christopher Lee/The San Antonio Express-News vía AP) © Christopher Lee / Staff Photographer

El desbordado río Guadalupe deja a su paso árboles caídos y escombros, el viernes 4 de julio de 2025, en Kerrville, Texas. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un bombero de Kerrville trabaja cerca de las orillas del río Guadalupe después de que varias personas fueran arrastradas por las inundaciones en Ingram, Texas, el jueves 4 de julio de 2025. (Michel Fortier/The San Antonio Express-News vía AP)

Vehículos dañados y escombros cerca de las orillas del río Guadalupe tras las inundaciones en Ingram, Texas, el jueves 4 de julio de 2025. (Michel Fortier/The San Antonio Express-News vía AP)