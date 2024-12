Fotos destacadas de The Associated Press de acontecimientos ocurridos en 2024.

El presidente estadounidense Joe Biden camina a la Oficina Oval tras asistir a una reunión con legisladores demócratas en la Casa Blanca en Washington el 8 de febrero del 2024. (AP foto/Evan Vucci) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Joe Biden en la Convención Nacioal Demócrata en Chicago el 19 de agosto del 2024. (AP foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Partidarios del candidato presidencial republicano Donald Trump en la calle donde pasaba la vicepresidenta Kamala Harris en Rochester, Pensilvania, el 18 de agosto del 2024. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente estadounidense Joe Biden antes de anunciar que renuncia a su candidatura para la reelección, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el 24 de julio del 2024. (AP foto/Evan Vucci, Pool)

Un asistente en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee el 18 de julio del 2024. (AP foto/Paul Sancya) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El candidato presidencial republicano Donald Trump en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee el 17 de julio del 2024. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una asistente a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee el 17 de julio del 2024. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El candidato presidencial republicano Donald Trump es escoltado por guardaespaldas tras el intento de asesinarlo en Butler, Pensilvania, el 13 de julio del 2024. (AP foto/Evan Vucci) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jocardo Ralston, de 47 años y de Pensilvania, mira el debate entre el presidente Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump en Tillie's Lounge en Cincinnati, el 27 de junio del 2024. (AP foto/Carolyn Kaster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.