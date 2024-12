Fotos del año: Un catálogo épico de la humanidad en 2024 a través de las lentes de fotógrafos

Un oso polar y un cachorro buscan residuos en una amplia pila de huesos de una ballena de Groenlandia abandonados por cazadores en un extremo de una pista de aterrizaje no utilizada, el 15 de octubre de 2024, cerca del poblado de Kaktovik, Alaska. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El candidato presidencial republicano Donald Trump participa en la Convención Nacional Republicana en el Fiserv Forum, el 18 de julio de 2024, en Milwaukee. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Lava fluye de una erupción volcánica que inició en la península de Reykjanes, el 20 de noviembre de 2024, en Islandia. (AP Foto/Marco di Marco) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, mira un monitor antes de salir al escenario para su último mitin de campaña el 4 de noviembre de 2024, el día previo a las elecciones, en Filadelfia. (AP Foto/Jacquelyn Martin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Escombros pueden apreciarse a través de la ventana de una vivienda dañada tras intensas tormentas, el 15 de marzo de 2024, en Lakeview, Ohio. (AP Foto/Joshua A. Bickel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Yulia Navalnaya, al centro, viuda del activista ruso Alexey Navalny, hace fila junto con otros votantes en una casilla electoral el 17 de marzo de 2024, cerca de la embajada rusa en Berlín. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer ayuda a Liudmila, de 85 años, a abordar un autobús el 12 de mayo de 2024 tras ser evacuada de Vovchansk, Ucrania. Su esposo murió en su casa durante un bombardeo ruso sobre la ciudad. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial republicano Donald Trump se prepara para ingresar al escenario durante un mitin de campaña en el Macomb Community College, el 1 de noviembre de 2024, en Warren, Michigan. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Con lágrimas en los ojos, una simpatizante de la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, aplaude mientras Harris pronuncia un discurso el 6 de noviembre de 2024 en el que reconoce su derrota tras perder los comicios generales, en la Universidad Howard en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Buitres rodean un cadáver humano sobre las márgenes del río Tuquesa el 9 de noviembre de 2024, cerca de Bajo Chiquito, Panamá, donde llegan los migrantes tras cruzar la selva del Tapón del Darien desde Colombia en su recorrido hacia Estados Unidos. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un automóvil avanza sobre un camino cubierto de líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Rafael, el 7 de noviembre de 2024, en San Antonio de los Baños, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos personas se abrazan en medio de tomates aplastados durante la fiesta anual de la "Tomatina", el 28 de agosto de 2024, en el poblado de Bunol cerca de Valencia, España. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una simpatizante del candidato presidencial republicano Donald Trump aguarda a que comience un mitin de su campaña, el 9 de julio de 2024, en Doral, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Vero Almarche, derecha, abraza a su vecina María Muñoz, que nació en la casa en la que fueron fotografiadas y que fue destruida por inundaciones, el 6 de noviembre de 2024, en Masanasa, Valencia, España. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una persona que porta una pistola y una imagen del candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, permanece afuera de la Convención Nacional Republicana el 18 de julio de 2024, en Milwaukee. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Niños de primer grado participan en la ceremonia tradicional del primer día de clases, el 1 de septiembre de 2024, en Zaporiyia, Ucrania. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Amigos y familiares acompañan a una quinceañera en los preparativos para su sesión fotográfica en la plaza Colón, el 15 de mayo de 2024, en el vecindario Zona Colonial de Santo Domingo, República Dominicana. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un votante llena una boleta durante las elecciones generales el 29 de mayo de 2024, en Nkandla, Kwazulu Natal, Sudáfrica. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Judíos ultraortodoxos observan un trozo de un misil balístico interceptado que cayó en el desierto, el 28 de abril de 2024, cerca de la ciudad de Arad, Israel. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Dolientes de la etnia maijuna rodean los restos de Rosario Ríos durante su funeral el 29 de mayo de 2024, en el cementerio de Sucusari, Perú. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la familia Abu Sinjar lamentan el fallecimiento de sus parientes muertos en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, el 5 de enero de 2024, en su casa en Rafah, en el sur de Gaza. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La partera Diluwara Begum sostiene a una bebé recién nacida después de ayudar en el parto sobre un bote en el río Brahmaputra, el 3 de julio de 2024, en el estado de Assam, en el noreste de India. (AP Foto/Anupam Nath) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un gato busca comida en una casa quemada por cohetes disparados por el grupo político-paramilitar Hezbollah, el 29 de febrero de 2024, en el poblado de Kiryat Shmona, en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una niña salta la cuerda en una escuela que alberga a residentes desplazados por la violencia de las pandillas, el 15 de mayo de 2024, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Elementos del Servicio de Vida Silvestre de Kenia sacan a un rinoceronte negro sedado del agua el 16 de enero de 2024 en el Parque Nacional Nairobi, parte de un proyecto para trasladar a 21 de estos animales en peligro de extinción a un nuevo hogar a cientos de kilómetros de allí. (AP Foto/Brian Inganga) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un caballo se asoma por la ventana de su establo antes de la 156ta edición de la carrera Belmont Stakes en la pista de Saratoga, el 6 de junio de 2024, en Saratoga Springs, Nueva York. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un gaucho, un vaquero sudamericano, baña un caballo durante el festival de la Semana Criolla, el 26 de marzo de 2024, en Montevideo, Uruguay. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Monjas ortodoxas aguardan a participar en una procesión en Bucarest el 12 de julio de 2024, con el fin de conmemorar 250 años desde que los restos de San Dimitri Bassarabov, santo patrón de la capital rumana, fueron trasladados a Rumania. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El buque carguero Dali yace detenido junto a los restos del puente Francis Scott Key de Baltimore sobre el río Patapsco, el 27 de marzo de 2024, visto desde Pasadena, Maryland. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la familia Al-Rabaya rompen su ayuno durante el mes sagrado musulmán del Ramadán afuera de su vivienda, que fue destruida por un bombardeo israelí, el 18 de marzo de 2024, en Rafah, Franja de Gaza. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Marineros franceses en el puente de la fragata Normandie de la Armada francesa vigilan en un patrullaje de reconocimiento durante ejercicios militares de la OTAN, el 6 de marzo de 2024, en un fiordo noruego al norte del círculo Ártico. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Muchas personas pescan cerca de un drenaje que va a dar al río Paraguay, el 28 de enero de 2024, en Asunción, Paraguay. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una niña aguarda en el hogar de la familia de Ousmane Sylla, que se suicidó dentro de uno de los centros en Italia para la detención de migrantes, antes de la llegada de su cadáver, el 8 de abril de 2024, en Conakry, Guinea. (AP Foto/Misper Apawu) © 2024 Misper Apawu

Varios modelos aguardan tras bambalinas a que comience un espectáculo el 28 de marzo de 2024, durante la Semana de la Moda en China, en Beijing. (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres soldado israelíes posan para una fotografía el lunes 19 de febrero de 2024 en la frontera de la Franja de Gaza, en el sur de Israel. (AP Foto/Tsafrir Abayov) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En esta fotografía tomada con exposición prolongada, algunas personas observan la Aurora Boreal el 10 de mayo de 2024, en Estacada, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La belga Elise Mertens le envía un servicio a la japonesa Naomi Osaka en el Abierto BNP Paribas, el 11 de marzo de 2024, en Indian Wells, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Alicia Keys toca el piano durante el tiempo de descanso del Super Bowl 58 entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City el 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un joven observa el balón tras arrojarse al piso mientras jugaba futbol en un campo polvoriento el 6 de febrero de 2024, en Abiyán, Costa de Marfil. (AP Foto/Themba Hadebe) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una bandera estadounidense forma parte de una cerca en una granja en la carretera 20 durante una tormenta, el 13 de enero de 2024, cerca de Galva, Iowa. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Janeth Paez, minera de esmeraldas, ilumina con un foco el túnel de una mina informal, el 28 de febrero de 2024, cerca del poblado de Coscuez, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador inspecciona los cimientos en construcción sobre un arrecife de coral para una torre de jueces a ser usada durante la competencia de surf de los Juegos Olímpicos, el 12 de enero de 2024, en Teahupo'o, Tahití, Polinesia Francesa. (AP Foto/Daniel Cole) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Personal de emergencias carga a una niña de 4 años que fue rescatada de su vivienda desplomada tras intensas lluvias, el 23 de marzo de 2024, en Petrópolis, estado de Río de Janeiro, Brasil. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un residente avanza por una calle inundada tras intensas lluvias provocadas por el tifón Toraji, el 12 de noviembre de 2024, en Ciudad Ilagan, provincia de Isabela, en el norte de Filipinas. (AP Foto/Noel Celis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Dos pasajeras de un taxi se toman video mientras se alejan de la torre Eiffel --decorada con los aros olímpicos antes de las Olimpiadas-- el 17 de julio de 2024, en París. (AP Foto/David Goldman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La estadounidense Sloane Stephens firma autógrafos tras derrotar a la rusa Daria Kasatkina en su duelo de segunda ronda del Abierto de Australia, el 18 de enero de 2024, en Melbourne Park, Melbourne, Australia. (AP Foto/Louise Delmotte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un jugador de los Marineros de Seattle arroja una pelota contra un muro durante los entrenamientos de primavera, el 15 de febrero de 2024, en Peoria, Arizona. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de feligreses transporta un Cristo de madera del siglo XVIII antes de que comience una procesión, el 29 de marzo de 2024, en la isla de Procida, Italia. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Atletas compiten durante el maratón de natación de 10 kilómetros para varones el 9 de agosto de 2024, en los Juegos Olímpicos de París, Francia. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas lloran sobre el cadáver de un hombre que murió durante protestas antigubernamentales en Bangladesh el 4 de agosto de 2024, a su llegada a un hospital en Daca. (AP Foto/Rajib Dhar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas caminan por una parte del río Amazonas que muestra señales de sequía en Santa Sofía, el 20 de octubre de 2024, en las afueras de Leticia, Colombia. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Atmaram, que sólo usa un nombre y fue hallado viviendo en la calle un día antes, desayuna en la Saint Hardyal Educational and Orphans Welfare Society, un refugio para personas ancianas y no deseadas, el 12 de abril de 2024, en Nueva Delhi, India. (AP Foto/David Goldman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Niños juegan con las cuerdas de un buque anclado en una playa, el 9 de junio de 2024, en Parika, Guyana. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Con un dispositivo que mide su consumo de energía, Ben Maman, izquierda, miembro del equipo israelí de jugadores con amputaciones, disputa el balón con un futbolista de un equipo local durante un entrenamiento el 11 de abril de 2024 en Ramat Gan, Israel. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Construcciones cubren la isla Gardi Sugdub, parte del archipiélago de San Blas el 25 de mayo de 2024, frente a la costa de Panamá en el Caribe. Debido a los crecientes niveles del mar, aproximadamente 300 familias indígenas de la etnia guna están reubicándose en nuevas viviendas, construidas por el gobierno, en el territorio continental del país. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El caballo Cairo Consort se prepara para competir en Churchill Downs antes de la 150va edición del Derby de Kentucky el 4 de mayo de 2024, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Brynn Anderson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Margarita Salazar, de 82 años, se seca el sudor de la frente en su casa durante una ola de calor extremo el 16 de junio de 2024, en Veracruz, México. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes israelíes miran un recorrido virtual del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en la Casa del Testimonio, un museo del Holocausto en Nir Galim, Israel, el 5 de mayo de 2024, la vispera de la conmemoración anual en Israel del Día del Recuerdo del Holocausto. (AP Foto/Oded Balilty) Copyright 2024 The Associated Press All rights reserved

Miembros de un equipo de seguridad acuática se desplazan para rescatar a un surfista bajo un arcoiris durante un entrenamiento antes de la competencia de surf de los Juegos Olímpicos, el 23 de julio de 2024, en Teahupo'o, Tahití. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una persona vestida como el personaje Deadpool asiste a una convención Comic-Con el 1 de septiembre de 2024, en Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Monuwara Begum y otra mujer regresan de una casilla electoral al otro lado del río Brahmaputra la víspera de la segunda etapa de las elecciones nacionales de India, el 25 de abril de 2024, en Sandahkhaiti, un poblado en una isla del río en Assam, India. (AP Foto/Anupam Nath) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una cigarra adulta se deshace de su piel de ninfa el 11 de mayo de 2024, en Cincinnati. Tiene dos ojos grandes, que utiliza para ver el mundo que la rodea, y tres más pequeños llamados ocelli en el centro. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre transporta una máquina electrónica de votación sobre un pony mientras funcionarios electorales caminan hacia una casilla en un área remota en las montañas, en la víspera de la primera ronda de votaciones de las elecciones nacionales de seis semanas, el 18 de abril de 2024, en el poblado Dessa, distrito de Doda, en Jammu y Cachemira, India. (AP Foto/Channi Anand) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La británica Ama Pipe, al centro, recibe el testigo de su compañera Lina Nielsen en el relevo de 4 X 400 metros para mujeres durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta en el estadio Emirates, el 3 de marzo de 2024, en Glasgow, Escocia. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un aficionado a las carreras de caballos sostiene una bebida mientras camina por Churchill Downs en Louisville, Kentucky, el 3 de mayo de 2024, antes de la 150va edición de la carrera Kentucky Oaks. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El atleta paralímpico Santos Araujo, de Brasil, festeja tras ganar la final de los 200 metros estilo libre S2 para hombres, el 2 de septiembre de 2024, durante los Juegos Paralímpicos de París, Francia. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Faten Mreish sostiene a su hijo --muerto durante un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza-- en la morgue de un hospital, el 28 de agosto de 2024, en Deir al-Balah. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2023, The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes del candidato presidencial republicano Donald Trump sostienen letreros en su apoyo mientras la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, pasa en su autobús en camino a una escala de campaña en el restaurante Primanti Bros., el 18 de agosto de 2024, en Pittsburgh. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Dolientes lamentan el fallecimiento del sargento israelí Amitai Alon, muerto por un ataque con drones de Hezbollah, durante su funeral el 14 de octubre de 2024, cerca de Ramot Naftali, Israel. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial republicano Donald Trump es protegido por agentes del Servicio Secreto tras un intento de asesinarlo en un mitin de campaña el 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes golpean a un policía con palos durante una protesta por un controvertido sistema de cuotas para solicitantes de empleos gubernamentales, el 18 de julio de 2024, en Daca, Bangladesh. (AP Foto/Anik Rahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas observan a miembros de los "Castellers de Vilafranca" mientras intentan formar un "Castell" --o torre humana-- el 6 de octubre de 2024, durante la 29na competencia de torres humanas en Tarragona, España. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Erin Young abraza a su hija adoptiva Gianna Young mientras reza el "Rosario patriótico" para la consagración a Dios de la nación y del candidato presidencial republicano Donald Trump, alrededor de una hoguera en su casa en Sunbury, Ohio, el lunes 4 de noviembre de 2024, la noche previa a las elecciones en Estados Unidos. Esta familia católica vive su oposición al aborto a través de la adopción y enseñándole a sus hijos a creer en el carácter sagrado de la vida. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos hombres con uniformes rusos de cosacos posan para una selfie con el Museo Histórico en el fondo, tras visitar el mausoleo del fundador soviético Vladimir Lenin en el 154to aniversario de su nacimiento, el 22 de abril de 2024, en la Plaza Roja de Moscú. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de ballenas beluga nadan en el río Churchill el 4 de agosto de 2024, cerca de Churchill, Manitoba, Canadá. (AP Foto/Joshua A. Bickel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La madre de Ahmed Nidal Aslan, que murió durante enfrentamientos con fuerzas israelíes, se lamenta sobre su cadáver durante su funeral el 24 de julio de 2024, en el campamento de refugiados de Qalandiya, en Cisjordania. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Christophe Chavilinga, de 90 años y enfermo de viruela símica, aguarda tratamiento médico en una clínica el 16 de agosto de 2024, en Munigi, en el este de la República Democrática del Congo. (AP Foto/Moses Sawasawa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Sara Chen llora sobre la tumba de su amigo de largo tiempo, el sargento de escuadra Avraham Nerya Cohen --muerto en combate el 7 de octubre de 2023--, en el cementerio militar del Monte Herzl en Jerusalén, el 7 de octubre de 2024, fecha en que Israel conmemoró el primer aniversario del ataque en su contra por parte de Hamás. (AP Foto/Maya Alleruzzo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varios prisioneros extienden las manos para que les den pan a la hora del almuerzo en la prisión Juan de la Vega el 12 de julio de 2024, en Emboscada, Paraguay. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Aficionados intentan capturar una pelota de foul que se queda en el guante de Mookie Betts, jardinero derecho de los Dodgers de Los Ángeles, en el cuarto partido de la Serie Mundial frente a los Yanquis de Nueva York, el 29 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El tight end Travis Kelce de los Chiefs de Kansas City besa a Taylor Swift tras el Super Bowl 58 en el que enfrentaron a los 49ers de San Francisco, el 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 25-22. (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos niños se dan la mano antes de disputar una partida de ajedrez en el Club de Ajedrez Soga de un campamento para personas desplazadas internamente, el 29 de julio de 2024, en Kanyaruchinya, República Democrática del Congo. (AP Foto/Moses Sawasawa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una madre trata que su hija coma una cucharada de arroz en una escuela convertida en refugio improvisado para personas desplazadas por la violencia de las pandillas, el 8 de mayo de 2024, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un pescador transporta los peces que capturó en el día a un mercado el 24 de septiembre de 2024, en Manta, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El activista palestino Khairi Hanoon camina con la bandera palestina sobre una calle dañada tras una redada del ejército israelí el 3 de septiembre de 2024, en Tulkarem, Cisjordania. (AP Foto/Majdi Mohammed) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas se guarecen en un refugio antibombas mientras suenan sirenas que advierten de cohetes que han sido disparados desde Líbano, el 29 de septiembre de 2024, en Safed, en el norte de Israel. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

En esta fotografía tomada con exposición prolongada desde el norte de Israel, proyectiles israelíes caen el 30 de septiembre de 2024 en un área del sur de Líbano. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El papa Francisco se lleva la mano al rostro durante una reunión anual de organizaciones en pro de la familia en el Auditorio della Conciliazione, el 10 de mayo de 2024, en Roma. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas se reúnen frente a edificios destruidos alcanzados por un bombardeo israelí, el 10 de octubre de 2024, en el centro de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Peregrinos musulmanes dan vueltas alrededor de la Kaaba, el edificio cúbico en la Gran Mezquita, durante el peregrinaje anual del Hajj, el 11 de junio de 2024, en la Meca, Arabia Saudí. (AP Foto/Rafiq Maqbool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre descansa dentro de un tubo de concreto para uso municipal después de que su refugio se lo llevó el río Bagmati, el 1 de octubre de 2024, en Katmandú, Nepal. (AP Foto/Niranjan Shrestha) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un mural de la exprimera dama argentina María Eva Duarte de Perón, mejor conocida como Eva Perón, o Evita --en el que aparece con la aureola de una santa--, adorna un muro dentro del restaurante Perón Perón en el vecindario San Telmo, el viernes 9 de febrero de 2024, en Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Actrices hacen los últimos ajustes a sus trajes antes de que comience el Ramleela, una recreación folclórica dramática de la vida de Rama según el antiguo texto épico hindú Ramayana, el 5 de octubre de 2024, en Nueva Delhi, India. (AP Foto/Manish Swarup) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un pescador arroja su sedal al mar Mediterráneo desde un área rocosa el 27 de julio de 2024, en la costa de Beirut, Líbano. (AP Foto/Hassan Ammar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved