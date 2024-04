Fotógrafo de Reuters gana el premio a Foto del Año de World Press por una conmovedora imagen de Gaza

Esta imagen proporcionada por World Press Photo forma parte de un proyecto multimedia de Renata Brito y Felipe Dana, de The Associated Press, titulado "A la deriv"a y que ganó el premio regional de África en Formato Abierto de World Press Photo. En la imagen, una técnica de una morgue abre la puerta de un refrigerador utilizado para guardar los restos de migrantes recuperados de un barco mauritano que apareció a la deriva cerca de la isla de Tobago, en Scarborough, Trinidad y Tobago, el martes 25 de enero de 2022. ¿Quiénes eran esos hombres y por qué estaban al otro lado del Atlántico? Dos periodistas buscaron respuestas y encontraron una historia sobre migrantes de África occidental que buscan oportunidades en Europa a través de una ruta atlántica peligrosa pero cada vez más popular. (AP Foto/Felipe Dana)

Esta imagen proporcionada por World Press Photo forma parte de una serie titulada "Afganistán en vilo", que ganó la categoría de Serie en Asia de World Press Photo. Desde la caótica toma talibán de Kabul el 15 de agosto de 2021, una economista ya devastada por la guerra y que sólo se mantenía en marcha por donaciones internacionales se ve ahora al borde del colapso. No hay dinero suficiente para los hospitales. La Organización Mundial de la Salud alerta que millones de niños sufren malnutrición y la ONU estima que el 97% de los afganos pronto vivirán bajo el umbral de la pobreza. En la imagen, tres niños desplazados miran con sorpresa una manzana que su madre llevó a casa tras mendigar, en un campamento a las afueras de Kabul, Afganistán, el jueves 2 de febrero de 2023. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Esta imagen proporcionada por World Press Photo forma parte de una serie titulada "Afganistán en vilo", que ganó la categoría de Serie en Asia de World Press Photo, y muestra a una refugiada afgana descansando en el desierto junto a un campamento cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán, en Torkham, Afganistán, el viernes 17 de noviembre de 2023. Un enorme número de refugiados afganos cruzaron la frontera de Torkham para regresar a Afganistán después de que expirase el plazo límite del gobierno paquistaní para que los que estaban en el país sin permiso de residencia se marcharan o fueran deportados. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Esta imagen proporcionada por World Press Photo y tomada por Mohammed Salem, de la agencia de noticias Reuters, ganó el premio World Press a la Foto del Año y muestra a la mujer palestina Inas Abu Maamar, de 36 años, abrazando el cuerpo de su sobrina de cinco años Saly, que murió en un ataque israelí, en el hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 17 de octubre de 2023. (Mohammed Salem/Reuters/World Press Photo via AP)

Esta imagen proporcionada por World Press Photo y tomada por Lee-Ann Olwage para GEO forma parte de una serie llamada Valim-babena que ganó el premio World Press a Historia del Año, y muestra a Joeline (Fara) Rafaraniriana, de 41 años, mientras mira a su padre, Dada Paul Rakotazandriny, de 91, limpiando pescado en casa en una tarde de domingo. En un domingo corriente, la familia asiste a la iglesia por la mañana y pasa tiempo reunida por la tarde. Fara trabaja durante la semana como única fuente de ingresos y cuidados para su padre, y le cuesta manejar todas sus responsabilidades sin ayuda de sus hermanos, que viven cerca. Mandrosoa Ivato, Antananarivo, Madagascar, 12 de marzo de 2023. (Lee-Ann Olwage/Geo/World Press Photo via AP) Lee-Ann Olwage

Esta imagen proporcionada por World Press Photo y tomada por Lee-Ann Olwage para GEO forma parte de una serie llamada Valim-babena que ganó el premio World Press a Historia del Año, y muestra a Dada Paul Rakotazandriny, de 91 años, que tiene demencia, y a su nieta, Odliatemix Rafaraniriana, de 5 años, prepararse para la iglesia el domingo por la mañana en su casa de Antananarivo, Madagascar, el 12 de marzo de 2023. (Lee-Ann Olwage/Geo/World Press Photo via AP) Lee-Ann Olwage

Esta imagen proporcionada por World Press Photo y tomada por Alejandro Cegarra para The New Times/Bloomberg forma parte de una serie titulada Los dos muros que ganó el premio World Press al Proyecto de Largo Plazo, y muestra un migrante que camina sobre un tren de mercancías conocido como "La bestia". Migrantes y solicitantes de asilo sin medios económicos de pagar contrabandistas a menudo recurren a los trenes de mercancías para llegar a la frontera de Estados Unidos. Este medio de transporte es muy costoso, cientos de personas han muerto o sufrido mutilaciones tras caer a las vías. Piedras Negras, México, el 8 de octubre de 2023. (Alejandro Cegarra/The New York Times/Bloomberg/World Press Photo via AP) Alejandro Cegarra

Esta imagen proporcionada por World Press Photo y tomada por Alejandro Cegarra para The New Times/Bloomberg forma parte de una serie titulada Los Dos Muros, que ganó el premio al Proyecto de Largo Plazo de World Press Photo, muestra a Carlos Mendoza, un migrante venezolano, cruzando el Río Bravo para pedir asilo en Estados Unidos. Piedras Negras, México, 7 de octubre de 2023. (Alejandro Cegarra/The New York Times/Bloomberg/World Press Photo via AP) Alejandro Cegarra

Esta imagen proporcionada por World Press Photo y tomada por Julia Kochetova forma parte de una serie titulada La guerra es personal, que ganó el premio a Formato Abierto de World Press Photo y muestra la instrucción de reclutas movilizados de la 68va brigada en la región de Donetsk, no lejos del frente. La 68va brigada liberó recientemente la población de Blagodatne durante una contraofensiva ucraniana. Los instructores llegaron de Estados Unidos y trabajaban para la ONG Saber. Tras decenas de miles de bajas civiles y militares y meses de estancamiento en los combates, no hay indicios de paz en el horizonte para la guerra de Rusia en Ucrania. Mientras los medios informan a su audiencia con estadísticas y mapas y la atención internacional se dirige a otros lugares, la fotógrafa ha creado un sitio web personal que reúne fotoperiodismo con un diario de estilo documental para mostrar al mundo cómo es vivir con la guerra como una realidad cotidiana. (Julia Kochetova/Der Spiegel/World Press Photo via AP) Julia Kochetova

Esta imagen proporcionada por World Press Photo y tomada por Julia Kochetova forma parte de una serie titulada La guerra es personal, que ganó el premio a Formato Abierto de World Press Photo y muestra un punto de estabilización cerca de Bájmut, Ucrania, del batallón de la 5ta brigada de asalto y la 77ma brigada. El batallón de médicos de combate ayuda en el puesto. Tras decenas de miles de bajas civiles y militares y meses de estancamiento en los combates, no hay indicios de paz en el horizonte para la guerra de Rusia en Ucrania. Mientras los medios informan a su audiencia con estadísticas y mapas y la atención internacional se dirige a otros lugares, la fotógrafa ha creado un sitio web personal que reúne fotoperiodismo con un diario de estilo documental para mostrar al mundo cómo es vivir con la guerra como una realidad cotidiana. (Julia Kochetova/Der Spiegel/World Press Photo via AP) Julia Kochetova

Esta imagen proporcionada por World Press Photo y tomada por Julia Kochetova forma parte de una serie titulada La guerra es personal, que ganó el premio a Formato Abierto de World Press Photo . Tras decenas de miles de bajas civiles y militares y meses de estancamiento en los combates, no hay indicios de paz en el horizonte para la guerra de Rusia en Ucrania. Mientras los medios informan a su audiencia con estadísticas y mapas y la atención internacional se dirige a otros lugares, la fotógrafa ha creado un sitio web personal que reúne fotoperiodismo con un diario de estilo documental para mostrar al mundo cómo es vivir con la guerra como una realidad cotidiana. (Julia Kochetova/World Press Photo via AP) Julia Kochetova

Esta imagen proporcionada por World Press Photo forma parte de un proyecto multimedia de Renata Brito y Felipe Dana, de The Associated Press, titulado "A la deriva" y que ganó el premio regional de África en Formato Abierto de World Press Photo. En la foto se ve a Moussa Sako, solicitante de asilo de Mali, que sobrevivió 22 días a bordo de un barco mauritano a la deriva en el océano Atlántico, y se cubre el rostro durante una entrevista con The Associated Press en Guadalajara, España, el domingo 14 de noviembre de 2021. En mayo de 2021, un barco mauritano lleno de cadáveres fue encontrado en aguas de la isla caribeña de Tobago. ¿Quiénes eran esos hombres y por qué estaban al otro lado del Atlántico? Dos periodistas buscaron respuestas y encontraron una historia sobre migrantes de África occidental que buscan oportunidades en Europa a través de una ruta atlántica peligrosa pero cada vez más popular. (AP Foto/Felipe Dana)