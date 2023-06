Fotogalería: Festejos del Mes del Orgullo LGBTQ+ en distintas partes del mundo

Participantes bailan en el Desfile de Orgullo Gay en Sao Paulo, Brasil, 11 de junio de 2023. (AP Foto/Tuane Fernandes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un participante en el Desfile del Orgullo en Bangkok, Tailandia, 4 de junio de 2023. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Gente participa en una fiesta del Orgullo durante la Semana del Orgullo anual en Tel Aviv, Israel, 9 de junio de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Bailarines actúan en un escenario durante el Festival Stonewall en Wilton Manors, Florida, 17 de junio de 2023. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Participantes en el desfile de Orgullo en Bangkok, Tailandia, 4 de junio de 2023. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Gente participa en el desfile anual del Orgullo en Atenas, 10 de junio de 2023. (AP Foto/Yorgos Karahalis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Gente escucha un discurso del presidente Joe Biden en un festejo del Mes del Orgullo en el jardín de la Casa Blanca, 10 de junio de 2023. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un participante posa para la foto durante el desfile anual del Orgullo Gay en Sao Paulo, Brasil, 11 de junio de 2023.(AP Foto/Tuane Fernandes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La Marcha de Orgullo de Pittsburgh, que festeja sus 50 años, cruza el puente Andy Warhol desde el centro de Pittsburgh, 3 de junio de 2023. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved