Ford llamará a revisar casi 1,9 camionetas Explorer para asegurar piezas que pueden salir despedidas

ARCHIVO - El modelo Ford Explorer de 2016 durante su presentación en la Feria Automotriz de Los Ángeles, el miércoles 19 de noviembre de 2014 en los Ángeles. Ford llamó a talleres a casi 1,9 modelos de su camioneta deportiva Explorer en Estados Unidos porque un embellecedor puede salir despedido durante la conducción y crear una situación peligrosa para otros vehículos.(AP Foto/Chris Carlson, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.