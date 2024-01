FMI elogia políticas de Milei en Argentina y dice que protegerán a los más vulnerables

Manifestantes protestan en Buenos Aires contra las medidas de austeridad propuestas por la administración del presidente Javier Milei, el miércoles 10 de enero de 2024. El Fondo Monetario Internacional elogió el jueves 11 de enero de 2024 las politicas económicas implementadas en Argentina.(AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved