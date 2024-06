FMI advierte sobre desafíos en Argentina y necesidad de proteger a los más pobres

La policía bloquea una protesta contra el gobierno en reclamo por la escasez de alimentos en los comedores sociales en Buenos Aires, Argentina, el jueves 6 de junio de 2024. El Fondo Monetario Internacional advirtió el jueves que Argentina enfrenta una ruta escarpada y necesita avanzar para poder salir de la crisis económica que atraviesa, protegiendo a los sectores más vulnerables. (AP Foto/Víctor R. Caivano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved