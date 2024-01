Fiscales rusos piden largas penas de prisión en casos ligados a guerra en Ucrania

ARCHIVO - Darya Trepova, sospechosa en un ataque con bomba que mató a un conocido bloguero militar ruso, asiste a una audiencia en la corte distrital de Basmanny, Moscú, Rusia, 1 de junio de 2023. Los fiscales el viernes 19 de enero de 2024 pidieron 28 años de prisión para Trepova por ese atentado que provocó la muerte de un conocido bloguero y heridas a 50 personas. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.