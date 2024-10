Fiscales de Massachusetts buscan nuevo juicio a mujer por asesinato de novio, un policía de Boston

Read está acusada de embestir a John O’Keefe con su camioneta y dejarlo morir bajo una tormenta de nieve en enero de 2022. Los abogados de Read argumentan que ella está siendo acusada en falso y que otros agentes policiales son responsables de la muerte de O’Keefe. Un juez declaró el juicio nulo en junio después de determinar que los miembros del jurado no pudieron llegar a un acuerdo. En enero comenzará un nuevo juicio por los mismos cargos.

En un documento presentado el miércoles por la noche ante la Corte Judicial Suprema de Massachusetts, los fiscales escribieron que no hay fundamento para desestimar los cargos de asesinato en segundo grado y abandono de la escena del incidente.

No había “ninguna alternativa viable a un juicio nulo”, argumentaron en el escrito, señalando que el jurado señaló tres veces que estaba en un punto muerto. Los fiscales indicaron que “a la acusada se le brindó una oportunidad significativa de ser escuchada sobre cualquier supuesta alternativa”.

“La acusada no fue absuelta de ningún cargo porque el jurado no emitió, anunció ni confirmó ningún veredicto de absolución abierto y público”, escribieron. “Ese requisito no es un simple formalismo, un acto ministerial o un tecnicismo vacío. Es una salvaguardia fundamental que garantiza que ninguna postura de algún miembro del jurado sea malinterpretada, tergiversada o coaccionada por otros miembros del jurado”.