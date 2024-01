Fiscal de Texas convoca jurado investigador para indagar masacre de Uvalde, dicen reportes de prensa

Roland Gutierrez, senador demócrata del estado de Texas, al centro, escucha al secretario de Justicia Merrick B. Garland y a la fiscal general adjunta Vanita Gupta durante una conferencia de prensa acerca de la presentación de un informe federal sobre la respuesta policial a la masacre en la escuela primaria Robb, el jueves 18 de enero de 2024, en Uvalde, Texas. Lo acompañan familiares de las víctimas. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved