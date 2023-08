FBI: Hombre de Utah acusado de amenazar a Biden les apuntó a los agentes policiales con su arma

Agentes policiales investigan el lugar de un tiroteo en el que estuvieron involucrados elementos del FBI, el 9 de agosto de 2023, en Provo, Utah. (Laura Seitz/The Deseret News via AP, Archivo)

Dos fuentes policiales —que hablaron con The Associated Press la semana pasada bajo condición de anonimato a fin de revelar detalles de una investigación abierta— dijeron que Robertson se encontraba armado al momento del incidente. El comunicado del lunes ofrece detalles adicionales sobre el arma de Robertson y el hecho de que la apuntó en dirección de los agentes. El FBI no respondió a preguntas sobre si Robertson les disparó a los agentes o si éstos utilizaban cámaras corporales cuando trataban de arrestar a Robertson.