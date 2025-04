Familias angustiadas y perros de rescate estrechan lazos en la larga búsqueda en derrumbe en Bangkok

Un perro llamado Lek, en el centro, trabaja como apoyo emocional con familiares de los trabajadores de un rascacielos en construcción que se derribó tras el sismo del viernes, en Bangkok, Tailandia, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un rescatista juega con su perro rastreador en el lugar donde se derrumbó un rascacielos en construcción tras un sismo en Bangkok, Tailandia, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Wason Wanichakorn) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Rescatistas trabajan con perros rastreadores en el lugar donde se derrumbó un rascacielos en construcción tras un sismo en Bangkok, Tailandia, el sábado 29 de marzo de 2025. (AP Foto/Manish Swarup) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El perro de rescate Safari trabaja como apoyo emocional con familiares de trabajadores de un edificio en construcción que se derrumbó en Bangkok, Tailandia, el lunes 31 de marzo de 2025. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved