Familiares y seguidores de Navalny despiden al opositor ruso fallecido en prisión

Policías antimotines protegen las inmediaciones de la iglesia del icono de la Madre de Dios Alivia mi sufrimiento, en Moscú, Rusia, el 1 de marzo de 2024. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Operarios cargan con el féretro del opositor ruso Alexei Navalny hasta la iglesia del icono de la Madre de Dios Alivia mi sufrimiento, en Moscú, Rusia, el 1 de marzo de 2024. (AP Foto)

Varias personas pasan por delante de la Iglesia del icono de la Madre de Dios Alivia mi sufrimiento, en Moscú, Rusia, el 1 de marzo de 2024. (AP Foto)

Un agente de policía hace guardia mientras la gente se congrega cerca de la iglesia del icono de la Madre de Dios Alivia mi sufrimiento, en Moscú, Rusia, el 1 de marzo de 2024. (AP Foto)

Anatoly Navalny (derecha) y Lyudmila Navalnaya, los padres del opositor ruso Alexei Navalny, caminan hacia la iglesia donde se celebrará el funeral por su hijo, en Moscú, Rusia, el 1 de marzo de 2024. (AP Foto)