Familia trata de preservar la producción tradicional de un tinte rojo intenso en México

Miguel García empuja una carrera llena de nopales en el invernadero de su familia, en San Francisco Tepeyacac, al este de la Ciudad de México, el 24 de agosto de 2023. La familia de García está especializada en la producción de tinte de cochinilla, que procede de los cuerpos triturados de las pequeñas hembras del insecto, que contienen ácido carmínico y se alimentan de las yemas del nopal. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Mayeli García cuelga una bolsita con insectos adosada a una yema de nopal de la que las larvas se alimentarán hasta que maduren, en San Francisco Tepeyacac, al este de la Ciudad de México, el 24 de agosto de 2023. Los insectos, conocidos como Dactylopius coccus, contienen ácido carmínico, que se emplea para producir tinte de cochinilla, un pigmento natural de un color rojo intenso. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Protegidas de los elementos, hojas de nopal cubiertas de larvas de cochinilla cuelgan de bastidores en el invernadero de la familia García en San Francisco Tepeyacac, al este de la Ciudad de México, el 24 de agosto de 2023. Los mixtecos de Oaxaca desarrollaron el método para obtener el preciado pigmento siglos antes de la llegada de los españoles. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Larvas de cochinilla, Dactylopius coccus, se alimentan de yemas de nopal en el invernadero de la familia García en San Francisco Tepeyacac, al este de la Ciudad de México, el 24 de agosto de 2023. En su invernadero, filas con cientos de yemas de nopal cuelgan en bastidores suspendidos en el aire y cubiertas de un polvo blanco. Es la señal de que los insectos están trabajando debajo, nutriéndose de los jugos de la planta y protegiéndose con el polvo ceroso. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Arcelia García toma una hoja de nopal cubierta de pequeñas hembras de cochinilla que están listas para ser recolectadas para la producción de tinte de cochinilla, en el invernadero de su familia en San Francisco Tepeyacac, al este de la Ciudad de México, el 24 de agosto de 2023. Obtener el tinte a la antigua usanza es un proceso lento, tedioso y minucioso. Procede de los cuerpos triturados de las pequeñas hembras del insecto, que contienen ácido carmínico y se alimentan de las yemas del nopal. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Utilizando pinceles de pintura, Mayeli García (izquierda) y sus familiares Araceli y Galdina, retiran delicadamente las cochinillas, Dactylopius coccus, de las hojas de nopal en su invernadero en San Francisco Tepeyacac, al este de la Ciudad de México, el 24 de agosto de 2023. La familia preserva la antigua técnica para obtener el tinte, un pigmento natural de color rojo intenso que procede de los cuerpos triturados de las pequeñas hembras del insecto, que contienen ácido carmínico. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Arcelia García retira las cochinillas, Dactylopius coccus, de las hojas de nopal en el invernadero de su familia en San Francisco Tepeyacac, al este de la Ciudad de México, el 24 de agosto de 2023. La familia preserva la antigua técnica para obtener el tinte, un pigmento natural de color rojo intenso que procede de los cuerpos triturados de las pequeñas hembras del insecto, que contienen ácido carmínico. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Araceli (izquierda) y Galdina García retiran las cochinillas, Dactylopius coccus, recolectadas en una tamizadora, en su invernadero en San Francisco Tepeyacac, al este de la Ciudad de México, el 24 de agosto de 2023. Siglos antes de la llegada de los españoles, los mixtecos de Oaxaca desarrollaron el método que emplean los García para obtener el ácido carmínico de los insectos, que se utiliza para producir tinte de cochinilla, un pigmento natural de un color rojo intenso. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Ejemplares de cochinilla, Dactylopius coccus, secan al aire dentro del invernadero de la familia García en San Francisco Tepeyacac, al este de la Ciudad de México, el 24 de agosto de 2023. La familia está especializada en la producción de tinte de cochinilla, un pigmento natural de un color rojo intenso que se obtiene al aplastar los cuerpos de las hembras del insecto, que contienen ácido carmínico. (AP Foto/Eduardo Verdugo)