Fallece famoso expresentador de TV Bob Barker a los 99 años

ARCHIVO - El legendario presentador de programas de concursos Bob Barker, de 83 años, se despide en la grabación de su último episodio en el programa televisivo "The Price Is Right", en Los Ángeles, el 6 de junio de 2007. (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo) AP2007

Barker trabajaba para la radio en 1956 cuando el productor Ralph Edwards lo invitó a una audición como el nuevo presentador de “Truth or Consequences”, un programa en el que miembros del auditorio podían participar en alguna acrobacia extravagante —la “consecuencia”— si no lograban responder a una pregunta —la “verdad”—, que era el chiste final de un acertijo imposible de responder. (Pregunta: ¿Qué le dijo un ojo al otro ojo? Respuesta: Acá entre nos, algo huele mal).

En una entrevista en 1996 con The Associated Press, Barker recordó cuando le avisaron que lo habían contratado: “Sé perfectamente dónde me encontraba, sé perfectamente cómo me sentí: colgué el teléfono y dije a mi esposa, ‘Doroti Jo, lo conseguí!’”