Extractos del reportaje de AP sobre quién sale perjudicado por la labor antivacunas de RFK Jr.

Padrig y Gina Fahey sostienen una foto de su hijo Braden, de 12 años, mientras posan para un retrato en California el miércoles 6 de septiembre de 2023. Braden sufrió un colapso en un entrenamiento de fútbol en agosto de 2022 y murió a causa de una malformación de un vaso sanguíneo en el cerebro. Los Fahey no podían entender cómo el rostro de Braden aparecía en la portada del libro "Causa desconocida", copublicado por un grupo antivacunas liderado por Robert F. Kennedy Jr., ni por qué su nombre aparecía en sus páginas. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved