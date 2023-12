Exsenador haitiano condenado a prisión perpetua por asesinato de presidente de Haití en 2021

ARCHIVO - Una persona sostiene una fotografía del fallecido presidente haitiano Jovenel Möise durante una ceremonia conmemorativa en el Museo Nacional del Panteón en Puerto Príncipe, Haití, el 20 de julio de 2021. Un juez federal en Miami condenó el martes 19 de diciembre de 2023 al exsenador haitiano John Joel Joseph a cadena perpetua por conspirar para matar a Moïse en 2021, lo que provocó una agitación sin precedentes en la nación caribeña. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved