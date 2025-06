Explosiones derrumbaron dos puentes en el oeste de Rusia. Hay siete muertos

Esta imagen proporcionada por el canal de Telegram del gobernador en funciones de la región rusa de Kursk, Alexander Khinshtein, el 1 de junio de 202 muestra un puente dañado tras el descarrilamiento de un tren de mercancías en la región rusa de Kursk, que limita con Ucrania. , (Canal de Telegram del gobernador en funciones de la región rusa de Kursk, Alexander Khinshtein via AP) Acting Governor of the Kursk Region Alexander Khinshtein