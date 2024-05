Expertos: Portación de arma no justifica fuerza letal policial en muerte de aviador en Florida

Chantemekki Fortson, madre de Roger Fortson, un aviador sénior de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sostiene una fotografía de su hijo durante una conferencia de prensa sobre su muerte, acompañada por el abogado Ben Crump, derecha, el jueves 9 de mayo de 2024, en Fort Walton Beach, Florida. Fortson fue abatido por la policía en su apartamento el 3 de mayo. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.