Ex soldado colombiano se declara culpable de conspirar en asesinato del presidente de Haití en 2021

ARCHIVO - Un hombre con un pico pasa por delante de un mural en honor al presidente asesinado Jovenel Moïse, que dice en criollo "conmemoración para el presidente Moïse", cerca de la residencia presidencial en la que fue disparado, en el área de Petion-ville de Puerto Príncipe, Haití, el 7 de julio de 2022. Un ex soldado colombiano se declaró culpable ante un tribunal de Florida el jueves 7 de septiembre de 2023 por su participación en julio de 2021 del asesinato del líder haitiano. (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo)