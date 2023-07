Estudio ve huellas del cambio climático en las olas de calor de julio en Europa, China y América

En esta imagen de archivo, una mujer se abanica en una calle de Madrid, el 10 de julio de 2023. Un nuevo estudio concluyó que las intensas y letales olas de calor que azotan gran parte del planeta podrían no haber ocurrido sin el cambio climático. (AP Foto/Manu Fernández, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, varios niños juegan con el agua en una fuente durante una ola de calor, en el centro cultural de la fundación Stavros Niarchos, en Atenas, el 21 de julio de 2023. Un nuevo estudio concluyó que las intensas y letales olas de calor que azotan gran parte del planeta podrían no haber ocurrido sin el cambio climático. (AP Foto/Petros Giannakouris, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.