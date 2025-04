Estudiante palestino sigue detenido en Vermont; programan audiencia para la próxima semana

Un grupo de manifestantes se reúne fuera del tribunal federal antes de la audiencia de Mohsen Mahdawi, un estudiante palestino arrestado en una oficina de inmigración de Vermont durante una entrevista sobre la finalización de su ciudadanía estadounidense, y residente permanente legal que encabezó protestas contra la guerra en Gaza en la Universidad de Columbia, el miércoles 23 de abril de 2025 en Burlington, Vermont. (AP Foto/Amanda Swinhart) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved