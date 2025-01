Estudiante muere al ser baleada por compañero en escuela secundaria de Nashville

Foto entregada por la policía de Nashville que muestra a personal de emergencias en la escuela secundaria Antioch en Nashville, Tennessee, el 22 de enero del 2025. (Policía de Nashville via AP)

Dasia Pleitez reza mientras espera a su hija en un sitio de reencuentro tras un tiroteo en la Escuela Secundaria Antioch, en Nashville, Tennessee, el miércoles 22 de enero de 2025. (AP Foto/George Walker IV) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.